Шымкентский Хатико: Служебная малинуа трогательно привязалась к пассажиру в аэропорту

Необычное прощание пассажира со служебной собакой сняли перед вылетом из Шымкента в Москву. Умилительными кадрами поделился телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Служебная собака не хочет расставаться с пассажиром. Видео © Telegram / Осторожно, Москва

По словам пассажирки рейса, бельгийская овчарка малинуа неожиданно проявила интерес к одному из мужчин и долго не хотела отходить от него. Путешественник ответил собаке взаимностью. На записи он гладит её и спокойно общается с животным перед посадкой.

Почему малинуа так привязалась именно к этому пассажиру, неизвестно. Очевидцы теперь пытаются разыскать мужчину и выяснить, продолжилась ли эта история после встречи в аэропорту.

Ранее Life.ru рассказывал, как собаки бросились на защиту хозяина, к которому во двор частного дома пробрался крупный крокодил. Всё произошло в индийском городе Кхандепар штата Гоа. Прокравшийся хищник внезапно направился к мужчине, сидевшему на стуле, и тот в панике бросился бежать. На шум сбежались собаки, которые лаем пытались отпугнуть рептилию.