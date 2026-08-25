Шымкентский Хатико: Служебная малинуа трогательно привязалась к пассажиру в аэропорту
Служебная собака в аэропорту Шымкента не хотела отпускать пассажира в Москву
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Необычное прощание пассажира со служебной собакой сняли перед вылетом из Шымкента в Москву. Умилительными кадрами поделился телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Служебная собака не хочет расставаться с пассажиром. Видео © Telegram / Осторожно, Москва
По словам пассажирки рейса, бельгийская овчарка малинуа неожиданно проявила интерес к одному из мужчин и долго не хотела отходить от него. Путешественник ответил собаке взаимностью. На записи он гладит её и спокойно общается с животным перед посадкой.
Почему малинуа так привязалась именно к этому пассажиру, неизвестно. Очевидцы теперь пытаются разыскать мужчину и выяснить, продолжилась ли эта история после встречи в аэропорту.
Ранее Life.ru рассказывал, как собаки бросились на защиту хозяина, к которому во двор частного дома пробрался крупный крокодил. Всё произошло в индийском городе Кхандепар штата Гоа. Прокравшийся хищник внезапно направился к мужчине, сидевшему на стуле, и тот в панике бросился бежать. На шум сбежались собаки, которые лаем пытались отпугнуть рептилию.
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