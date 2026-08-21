Друг в беде не бросит: В Индии собаки встали на защиту хозяина и попытались прогнать крокодила

В городе Кхандепар, расположенном в индийском штате Гоа, крупный крокодил проник во двор частного домовладения. Как сообщает India TV News, в тот момент на территории находился мужчина, сидевший на стуле. Хищник внезапно направился в его сторону, заставив человека в панике броситься наутёк. При этом на шум сбежались собаки, которые принялись лаять, пытаясь отпугнуть рептилию.

Собаки попытались прогнать нагрянувшего во двор крокодила. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Srinubabu Gedela

На место происшествия незамедлительно прибыла команда спасателей дикой природы. Специалистам удалось безопасно изловить крокодила — операция прошла успешно и без последствий как для семьи, так и для самого животного. В материале отмечается, что инцидент завершился благополучно благодаря слаженным действиям профессионалов.

Также недавно крокодил напал на 28-летнего жителя Мехико Ирвинга Маурисио на пляже мексиканского курорта Пуэрто-Вальярта и утащил его в море. Мужчина находился у воды, когда на него набросилась рептилия. Спасатели всю ночь обследовали берег и акваторию. Тело погибшего обнаружили утром примерно в 300 метрах от суши.