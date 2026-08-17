Крокодил утащил 28-летнего туриста в море у отеля в Мексике

Крокодил напал на 28-летнего жителя Мехико Ирвинга Маурисио на пляже мексиканского курорта Пуэрто-Вальярта и утащил его в море. Об этом сообщает ABC News.

Трагедия произошла вечером около 18:00 перед отелем Marriott Puerto Vallarta Resort and Spa. Мужчина находился у воды, когда на него набросилась рептилия.

Спасатели всю ночь обследовали берег и акваторию. Тело погибшего обнаружили в субботу утром примерно в 300 метрах от суши.

Местные власти призвали отдыхающих обращать внимание на предупреждающие таблички. Особую осторожность необходимо соблюдать возле мангровых зарослей и устьев рек, где могут появляться опасные животные.

Представители отеля заявили, что на пляже были установлены знаки, а о возможной угрозе сообщали красные флаги. Территорию также патрулировали в ночное время.

По словам администрации, персонал обучен действиям при чрезвычайных ситуациях. Руководство курорта пообещало продолжить сотрудничество с властями и пересмотреть меры безопасности.

Ранее в округе Кендрапада индийского штата Одиша погибла 46-летняя женщина после нападения крокодила. Сучитра Дас отправилась утром к реке в деревне Дамдарпатана, во время купания животное утащило её под воду. После исчезновения женщины жители обнаружили на берегу её вещи — тапочки, фонарик, мобильный телефон и мыло. На поиски Дас направили сотрудников пожарной службы из Паттамундаи. Спасатели обследовали участок реки, однако найти женщину им не удалось.