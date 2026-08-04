В Индии крокодил утащил женщину в реку во время купания

В округе Кендрапада индийского штата Одиша погибла 46-летняя женщина после нападения крокодила. Сучитра Дас отправилась утром к реке в деревне Дамдарпатана, во время купания животное утащило её под воду. Об этом сообщает Pragativadi.

Инцидент произошёл в панчаяте Алапуа, который уже неделю остаётся затопленным из-за паводка. После исчезновения женщины жители обнаружили на берегу её вещи — тапочки, фонарик, мобильный телефон и мыло. На поиски Дас направили сотрудников пожарной службы из Паттамундаи. Спасатели обследовали участок реки, однако найти женщину им не удалось.

Происшествие вызвало обеспокоенность среди жителей затопленных населённых пунктов округа. Они заявляют, что столкновения с дикими животными в этом районе происходят неоднократно, а меры по защите людей остаются недостаточными. Местные жители утверждают, что ранее сообщали о проблеме окружным властям во время визита сборщика налогов Кендрапады в пострадавшие от наводнения районы. Тогда им пообещали, что лесной департамент проведёт разъяснительные мероприятия и предупредит население об опасности нападений крокодилов и диких кабанов. Однако никаких подобных программ до сих пор организовано не было.

А ранее в Индии возле заповедника Валмики 65-летний Аклу Ядав выжил после встречи с тигром. Когда мужчина пас коз, на него внезапно набросился тигр. Хищник вцепился зубами в ногу мужчине и потащил его в сторону леса. Однако другие пастухи немедленно пришли на помощь, благодаря чему Ядаву удалось избежать гибели. По данным медиков, у пострадавшего диагностированы серьёзные рваные раны ноги и обеих рук.