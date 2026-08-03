В Приморье тигрица напугала железнодорожника в Хасанском районе

Сотрудник железнодорожной организации встретил тигрицу во время обхода путей в Хасанском округе Приморья. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

Инцидент произошёл 31 июля. По данным ведомства, мужчина находился один и без фальшфейера, нарушив требования безопасности при работе на территории обитания крупных хищников. При встрече тигрица начала демонстрировать угрожающее поведение, после чего покинула место. Расстояние между животным и человеком составляло около 50 метров, нападения и физического контакта не произошло.

Прибывшие на место специалисты государственного охотнадзора не обнаружили хищника, но по следам установили, что в районе находились тигрица и тигрёнок. Следы животных вели в лесной массив. По оценке специалистов, реакция самки могла быть связана с защитой детёныша. Рядом также обнаружили следы копытных животных, включая кабана.

А ранее в Индии 65-летний Аклу Ядав выжил после встречи с тигром возле заповедника Валмики. Когда Ядав вместе с несколькими соседями пас коз, на него внезапно набросился тигр. Хищник вцепился зубами в ногу мужчине и потащил его в сторону леса. Однако другие пастухи немедленно пришли на помощь, благодаря чему Ядаву удалось избежать гибели. У пострадавшего диагностированы серьёзные рваные раны ноги и обеих рук.