Амур и Умит скоро выйдут на свободу: Подаренных Казахстану тигров из Хабаровска отпускают в степи

Двух из четырёх амурских тигров, которых Россия передала Казахстану, могут выпустить в дикую природу уже в течение месяца — после того, как специалисты убедятся в готовности зверей к самостоятельной жизни. Об этом рассказали в министерстве экологии республики.

Напомним, полосатых привезли из Хабаровского края в конце мая. Это часть программы по восстановлению популяции хищника в Казахстане. Животных поселили в специально оборудованных вольерах природного резервата «Иле-Балхаш» на юге страны.

«При сохранении текущих положительных результатов и успешном прохождении заключительных этапов оценки выпуск может состояться уже в ближайший месяц», — приводит слова минэкологии агентство «Казинформ».

В ведомстве добавили, что вопрос о выпуске взрослых тигров сейчас на завершающей стадии, а точную дату назовут только после всех необходимых процедур и заключений специалистов.

В случае положительного решения двух взрослых тигров выпустят на свободу прямо на территории резервата «Иле-Балхаш». В ведомстве отмечают, что хищники чувствуют себя нормально, а по поведению ничем не отличаются от диких: при появлении человека они стараются уйти, не идут на контакт и не проявляют агрессии.

Амурский подвид тигра относится к числу глобально уязвимых хищников и охраняется на международном уровне как вид, занесенный в Красную книгу МСОП. На территории России ключевыми местами обитания этой кошки служат леса Приморского и Хабаровского краёв, а также локальные участки в Еврейской автономной области и Приамурье. Согласно данным последнего тотального учёта, общая численность российской группировки, включая тигрят текущего года, стабилизировалась на отметке приблизительно в 750 особей.

Также ранее в министерстве экологии Казахстана сообщили, что привезённые в заповедник тигры получили имена — Амур, Умит («Надежда»), Туран и Уссури. Их выбирали совместно Россия и Казахстан. По словам ведомства, клички символизируют сотрудничество двух стран и историческую связь проекта с природой Центральной и Восточной Азии. Сейчас животные привыкают к новым условиям в вольерах резервата «Иле-Балхаш» под присмотром специалистов и ветеринаров.