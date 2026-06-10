Амурские тигры, которых привезли в заповедник в Казахстане, получили имена: Амур, Умит (что значит «Надежда»), Туран и Уссури. Имена выбирали вместе Россия и Казахстан, сообщили в министерстве экологии республики.

Амурские тигры, прибывшие в Казахстан, получили имена Амур, Умит, Туран и Уссури. Видео © Telegram / Minecology

«В рамках совместного решения казахстанской и российской сторон тиграм дали имена, символизирующие сотрудничество двух стран и историческую связь проекта с природой Центральной и Восточной Азии», — говорится в сообщении.

Сейчас тигры живут в специальных вольерах в заповеднике «Иле-Балхаш». Они привыкают к новым условиям под наблюдением специалистов и ветеринаров. В минэкологии заверили, что животные осваиваются хорошо, их состояние стабильное. Когда тигры полностью адаптируются и пройдут обследование, их начнут готовить к выпуску на волю. Перед выпуском им наденут спутниковые ошейники, чтобы следить за их передвижениями.

Напомним, что ранее Москва подарила Астане четырёх амурских тигров: двух взрослых (трёхлетних самца и самку) и двух восьмимесячных тигрят. Детёныши остались сиротами — их зимой спасли волонтёры. Сейчас тигры на карантине. Взрослых планируют выпустить в дикую природу через два месяца, а тигрят будут готовить к этому ещё около года. Из Хабаровска в Алма-Ату тигров везли самолётом, а до заповедника — на вертолётах. Амурские тигры — ближайшие родственники туранских тигров, которые раньше жили в Средней Азии. В Казахстане туранские тигры исчезли окончательно к 1948 году. С помощью этой программы в республике надеются восстановить популяцию.