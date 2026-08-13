У россиянина в Шереметьево изъяли 64 части крокодилов — головы, лапы и кожу

В аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили у 60-летнего пассажира, прилетевшего из китайского Хайкоу, 64 части крокодилов. Экзотический товар нашли во время выборочного контроля, когда мужчина проходил через «зелёный» коридор. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе ФТС.

В Шереметьево у россиянина изъяли 64 части крокодилов на 250 тысяч рублей. Видео © ФТС России

В его чемодане лежали головы, лапы, кожа и челюсти рептилий. Россиянин объяснил, что вёз их для себя и считал, что эти изделия не запрещены. Однако экспертиза показала, что все части принадлежат видам, охраняемым международной Конвенцией СИТЕС. Их общая стоимость превысила 250 тысяч рублей.

Теперь мужчине грозит штраф до двукратной стоимости товара и возможная конфискация. Возбуждено административное дело за недекларирование товаров. Таможня напоминает, что любые объекты, подпадающие под СИТЕС, нужно обязательно декларировать в письменном виде и иметь разрешительные документы.

Ранее в Подмосковье суд оштрафовал россиянина и конфисковал у него 330 незадекларированных бриллиантов. Мужчина прилетел ночным рейсом из Дубая в Шереметьево и прошёл через «зелёный» коридор, не указав драгоценности в декларации. Однако таможня уже знала о возможной контрабанде и остановила его для проверки. В итоге камни изъяли, а на мужчину наложили штраф.