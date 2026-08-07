В квартире московской пенсионерки нашли крокодила, удава, лису, 10 собак и 13 птиц

Таганский суд Москвы обязал пенсионерку вывезти из квартиры почти всех экзотических животных, которых она содержала более десяти лет. О решении сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Согласно материалам дела, в квартире площадью менее 52 квадратных метров жили около 30 животных, включая крокодилового каймана, императорского удава, лису, десять собак и 13 птиц. Соседи неоднократно жаловались на неприятный запах, насекомых и нарушение санитарных норм. По данным суда, собак практически не выгуливали, а отходы от содержания животных своевременно не утилизировались.

С иском в суд обратилось ГБУ «Жилищник», потребовав освободить квартиру от животных и привести помещение в надлежащее санитарное состояние. Суд удовлетворил требования частично, разрешив хозяйке оставить только двух собак. Кроме того, собственников обязали устранить нарушения, оплатить госпошлину и назначили неустойку за неисполнение решения.

Пенсионерка попыталась оспорить вердикт. Мосгорсуд сохранил основное решение в силе, однако снизил размер ежедневной неустойки, приняв во внимание её материальное положение и отсутствие постоянного дохода.

Откуда у неё взялся такой «зоопарк», в сообщении не уточняется.

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