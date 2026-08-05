В США арестовали женщину, укравшую около сотни кошек

Полиция арестовала 77-летнюю Гейл Джустино в США. Женщина за несколько лет украла около сотни кошек, сообщил телеканал Fox News.

Правоохранители нашли в доме пенсионерки десятки животных. Кошки жили при температуре выше 40 градусов. Полы в помещениях покрывал слой экскрементов. У некоторых животных на лапах затвердели фекалии. Спасателям пришлось очистить их, чтобы кошки снова могли ходить.

С 2014 года Джустино десятки раз привлекали к ответственности за нарушение правил содержания животных. Теперь правоохранители предъявили ей обвинения в жестоком обращении с кошками и отсутствии необходимых условий для них. Полицейские рассказали, что пенсионерка считала свои действия помощью животным. Они выразили надежду, что женщина получит необходимую психиатрическую помощь.

Ранее в итальянской Калабрии поджигателей заподозрили в использовании бездомных кошек для распространения лесных пожаров. По версии следствия, злоумышленники привязывали к животным пропитанные горючей жидкостью тряпки, поджигали их и выпускали в сухую растительность. Рядом с выгоревшими участками нашли свечи и устройства с задержкой воспламенения, а зоозащитники назначили награду в тысячу евро за сведения о предполагаемых виновниках. Похожие способы ранее связывали с преступными группировками на Сицилии и в районе Везувия, которые могли выжигать территории ради покупки подешевевшей земли и получения строительных контрактов. За несколько дней в Калабрии зафиксировали более 160 пожаров, а в национальном парке Поллино огонь уничтожил около тысячи гектаров.