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29 июля, 14:28

Кошка Мачика погибла на Эльбрусе, её нашли и похоронили

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Trio Fantastico

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Trio Fantastico

Альпинистский клуб «Vedro» рассказал KP.ru о судьбе кошки по кличке Мачика, которая сопровождала группу альпинистов из Боснии и Герцеговины на Эльбрусе. Организатор восхождения подтвердил, что труп животного нашли.

В клубе сообщили, что получено разрешение на захоронение Мачики, а семьи погибших дали своё согласие. Пушистая путешественница была похоронена. Среди выживших оказался и сотрудник «Vedro» Харис Адилович.

Кошка была любимицей и всегда имела право выбора. Хозяева открывали рюкзак: если она хотела в поездку — забиралась внутрь, если нет — оставалась ждать возвращения. Они буквально разговаривали с ней, и она много путешествовала по миру.

Где именно нашли Мачику — в рюкзаке или в другом месте — в клубе не уточнили. Также там оставили без ответа вопросы о месте захоронения и о том, кто обнаружил животное.

Роковой Эльбрус: 11 человек погибли на горе с начала года, среди жертв — кошка
Роковой Эльбрус: 11 человек погибли на горе с начала года, среди жертв — кошка

Напомним, что спасатели обнаружили тела боснийских альпинистов, погибших при восхождении на Эльбрус. Всего погибли пять человек, а в группе восхождения находились семь. Причём пара, возглавлявшая группу в соцсетях «Трио фантастико», решилась на восхождение на высочайшую точку Европы вместе со своим питомцем — кошкой по кличке Мачика. Альпинисты сочли издевательством идею взять с собой в экстремальный поход кошку.

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Дарья Нарыкова
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