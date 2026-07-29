Кошка Мачика погибла на Эльбрусе, её нашли и похоронили
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Trio Fantastico
Альпинистский клуб «Vedro» рассказал KP.ru о судьбе кошки по кличке Мачика, которая сопровождала группу альпинистов из Боснии и Герцеговины на Эльбрусе. Организатор восхождения подтвердил, что труп животного нашли.
В клубе сообщили, что получено разрешение на захоронение Мачики, а семьи погибших дали своё согласие. Пушистая путешественница была похоронена. Среди выживших оказался и сотрудник «Vedro» Харис Адилович.
Кошка была любимицей и всегда имела право выбора. Хозяева открывали рюкзак: если она хотела в поездку — забиралась внутрь, если нет — оставалась ждать возвращения. Они буквально разговаривали с ней, и она много путешествовала по миру.
Где именно нашли Мачику — в рюкзаке или в другом месте — в клубе не уточнили. Также там оставили без ответа вопросы о месте захоронения и о том, кто обнаружил животное.
Напомним, что спасатели обнаружили тела боснийских альпинистов, погибших при восхождении на Эльбрус. Всего погибли пять человек, а в группе восхождения находились семь. Причём пара, возглавлявшая группу в соцсетях «Трио фантастико», решилась на восхождение на высочайшую точку Европы вместе со своим питомцем — кошкой по кличке Мачика. Альпинисты сочли издевательством идею взять с собой в экстремальный поход кошку.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.