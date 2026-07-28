«Всё как у людей»: Альпинист объяснил, что могло произойти на Эльбрусе с кошкой погибших боснийцев

Кошка на высоте более пяти тысяч метров рискует не пережить даже одну ночь. Альпинист Александр Варлашкин в комментарии для Life.ru назвал издевательством попытку взять домашнего питомца на Эльбрус без специальной подготовки и экипировки. Поводом для комментария стала история кошки Мачики, которую супруги Альма и Денис Окановичи могли взять на восхождение вместе с группой из Боснии и Герцеговины. Напомним, что в результате этого восхождения погибли пять альпинистов.

Уверен в том, что у них акклиматизация проходит так же непросто, как и у людей. Лёгкие страдают. Опять же, всё зависит от кошки, всё индивидуально. <...> Наверху, скорее всего, если её не одеть подобающе, она просто замёрзнет. Замёрзнет, переохладится, и хозяева даже этого не поймут. Поэтому, как мне кажется, это просто издевательство — тащить кошку в такие условия. Нельзя в горы брать такое животное, это чудовищно. Александр Варлашкин Альпинист

По словам эксперта, животные, как и люди, страдают от горной болезни и нуждаются в постепенной акклиматизации. Из-за нехватки кислорода у них могут возникнуть проблемы с лёгкими и поражение сетчатки.

Особенно опасны холод и сильный ветер. Ночью температура на высоте опускается до минус 15–20 градусов, поэтому в первую очередь у питомца начнут замерзать лапы и другие конечности.

Шанс выжить у кошки остаётся только при правильной подготовке, считает специалист. Животному потребуются тёплая одежда, защита для лап, переноска и постепенное привыкание к высоте, однако даже эти меры не гарантируют безопасности.

«Средний чек на экипировку [для кошки] с восхождением в прокате — это 30 тысяч. В среднем можно и за 10 взять, если есть флис и свитер на подложку, термобельё, защита на очках 400, на носках тоже 3–4 тысячи. Вот если нормально одеть и на ноги, на лапы, полностью утеплить, то почему нет? Можно. Плюс в переноске в тепле нужно быть. Ночью минус 15–20 градусов плюс ветер, и это не в городе, а на высоте», — подсчитал альпинист.