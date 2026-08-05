Пятитонный нос и звук на 70 км: Кашалоты внезапно оказались живыми акустическими пушками

Учёные выяснили, что крупные самцы кашалотов способны издавать самые мощные коммуникационные сигналы среди всех млекопитающих. Их особые щелчки могут распространяться в океане на расстояние до 70 километров. Об этом сообщили исследователи из Орхусского университета в журнале Annals of the New York Academy of Sciences.

«Экстремальная особенность медленных щелчков в том, что киты могут издавать их с большими интервалами — и делать это очень ритмично, чтобы было слышно на огромных расстояниях», — пояснил автор исследования Симоне Видесен.

Исследователи закрепили на животных акустические датчики и записали медленные низкочастотные щелчки. В отличие от эхолокации, с помощью которой кашалоты ищут добычу, эти сигналы, как предполагают специалисты, используются исключительно для общения между сородичами.

Записи, сделанные у берегов Сейшельских островов, Шри-Ланки, Норвегии и Шотландии, показали, что мощность таких щелчков превышает 200 децибел по подводной шкале. По расчётам авторов работы, звук способен распространяться в толще воды на расстояние до 70 километров.

Добиться такой громкости позволяет уникальное строение организма. У взрослого самца расположен крупнейший среди животных звукопроизводящий орган — носовой комплекс массой более пяти тонн, занимающий почти треть длины тела. Внутри находятся фонетические губы размером с автомобильную шину, которые и создают щелчок.

Ещё одной особенностью оказался почти безупречный ритм. Животные выдерживают паузы между сигналами продолжительностью от пяти до десяти секунд с точностью, сравнимой с секундомером. Учёные предполагают, что поддерживать такой темп кашалотам помогает сама среда. По одной из версий, они ориентируются на эхо, отражающееся от морского дна, используя его как природный метроном.

Пока исследователи не знают, какую именно информацию передают эти сигналы — они могут служить для привлечения самок, предупреждения соперников или выполнять другую функцию. Проверить это планируют с помощью экспериментов с воспроизведением записанных щелчков. При этом авторы работы подчёркивают, что считать такую систему полноценным языком пока преждевременно.

Ранее учёные раскрыли ещё одну необычную особенность кашалотов — оказалось, во время сна они удерживаются в толще воды благодаря своеобразной системе естественной балансировки. Наблюдения показали, что во время сна кашалоты постепенно выпускают пузырьки газа. Это позволяет компенсировать расширение воздуха в лёгких при медленном всплытии и уменьшить положительную плавучесть, возникающую из-за большого объёма спермацетового масла в голове.