Кашалот Этвуд сломал шаблон учёных, выдав неожиданную реакцию на приближение корабля

Учёные из организации Project Ceti выяснили, что кашалоты меняют свою вокальную манеру, когда поблизости проходят суда. По мнению исследователей, по одним лишь звуковым сигналам этих млекопитающих можно с высокой точностью предсказать приближение лодки, результаты их работы опубликовал журнал Ecological Informatics.

В течение четырёх лет специалисты записывали звуки 15 кашалотов у берегов острова Доминика в Карибском море. Они установили, что на фоне корабельного шума киты заметно ускоряют свои фирменные щелчки, называемые кодой, и меняют их структуру. Например, один из китов по кличке Этвуд в обычной обстановке общался размеренным ритмом 1-1-3, а при появлении судна начинал выдавать ту же последовательность значительно быстрее. При этом, вопреки ожиданиям, повышения общей громкости сигналов зафиксировано не было.

Руководитель лингвистического направления проекта Гашпер Бегуш отметил, что полученные данные стали первым намёком на смысловую нагрузку обнаруженных ранее гласных звуков. В условиях шумового загрязнения кашалоты чаще прибегали к коду, напоминающей человеческий звук «аааа», оставляя «ииии» на втором плане. Как подчеркнул основатель Project Ceti Дэвид Грубер, перед наукой теперь встаёт принципиальный вопрос: говорят ли киты непосредственно о судах или же шум просто искажает их голос, влияя на акустическую передачу.

Независимый эксперт из британского агентства Cefas Натан Мерчант, не участвовавший в работе, назвал её интригующей. Он пояснил, что раньше учёные фиксировали лишь общие изменения в поведении животных при шуме, теперь же удалось зафиксировать тонкие нюансы в самом содержании сигналов. Мерчант добавил, что для окончательного понимания того, выражают ли киты тревогу или просто пытаются докричаться, потребуются дополнительные исследования.

Ранее у кашалотов, населяющих восточную и западную части Средиземного моря, учёные выявили различные вокальные диалекты. Специалисты установили, что матриархальные группы используют принципиально разные ритмические рисунки щелчков, так называемые коды, для коммуникации и построения социальных связей. Животные взаимодействуют друг с другом исключительно при условии совпадения диалекта, то есть принадлежности к одному голосовому клану.