Учёные разгадали секрет неподвижной дрёмы кашалотов головой вверх

Кашалоты — единственные киты, которые спят, зависнув в толще воды головой вверх. Долгое время оставалось загадкой, как им удаётся удерживаться почти неподвижно у самой поверхности. Ответ нашли специалисты из Университета Сент-Эндрюс и Университета Невшателя, опубликовавшие результаты в Journal of Experimental Biology.

С помощью присосок с датчиками, закреплённых на животных у побережья Норвегии, учёные записали трёхмерные движения и звуки. Выяснилось, что во время отдыха кашалоты постепенно выпускают пузырьки газа. Это компенсирует расширение воздуха в лёгких по мере медленного всплытия и гасит положительную плавучесть, которую создаёт огромное количество спермацетового масла в голове.

Компьютерное моделирование подтвердило: именно сброс газов позволяет китам достигать почти нейтральной плавучести и оставаться под водой, не тратя энергию. Причём все эти филигранные корректировки происходят в состоянии, похожем на сон, что для наземных млекопитающих абсолютно немыслимо.

Исследователи также предполагают, что выпуск пузырьков может быть связан с выведением избытка углекислого газа или азота из тканей в лёгкие, а значит, такое поведение играет роль ещё и в метаболическом газообмене. Таким образом, вертикальная дрёма кашалотов оказалась сложным физиологическим процессом, а не просто причудой природы.

К слову о кашалотах: недавно учёные выяснили, что в присутствии морских судов эти морские млекопитающие резко ускоряют свои фирменные щелчки-коды и меняют их ритмический рисунок. Один из подопытных китов по кличке Этвуд, обычно общавшийся в размеренном темпе 1-1-3, при появлении корабля выстреливал ту же последовательность куда быстрее, хотя общей громкости, вопреки ожиданиям, не добавлял. В условиях шумового загрязнения животные также чаще использовали коду, похожую на человеческий звук «аааа», отодвигая «ииии» на второй план. Впрочем, значение таких изменений ещё предостоит разгадать.