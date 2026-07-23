«Убийственная» репутация: Как косатки превращают гигантскую рыбу в «детское питание»

Косатки ещё раз доказали, что заслуживают своей «смертоносной» репутации — учёные зафиксировали ранее не наблюдавшееся жестокое поведение китообразных в водах Калифорнии. С помощью видео и дронов они засняли сцену, как косатки разгоняют крупную рыбу и ударом с большой скоростью разрывают её тело на части, демонстрируя необычайную силу и координацию, пишет Daily Mail.

Съёмки, сделанные с помощью GoPro и дронов, зафиксировали случаи, когда группа косаток удерживала огромную рыбу-луну (это одна из самых крупных рыб в мире, достигающая более 3 метров в длину и веса до 2 тонн). Один из китов-убийц с разгона врезался в неё на большой скорости, и от сильного столкновения туша рыбы разрушалась на тысячи фрагментов.

Исследователи считают, что такой необычный способ «измельчения» добычи может служить двум целям: облегчать кормление молодых китят и служить формой игры. Ведь косатки известны своей склонностью к игровому поведению: например, они бросают морские водоросли друг в друга, «катаются» на волнах, а даже надевают на головы туши лосося как шляпы — подобные «модные тренды» наблюдались в их группах ранее.

Учёные предположили, что в одном случае взрослая самка держала рыбу, а взрослый самец — разгонялся и врезался в неё, оставляя после удара облако мелких частей. Наблюдался также молодой кит, который затем питался мелкими кусочками. Во втором зафиксированном эпизоде другие косатки повторяли аналогичное поведение.

Пока учёные точно не определили, связано ли такое поведение только с этим видом крупной рыбы или же это часть более широкого набора стратегий охоты у косаток. Но уже отмечено, что этот метод показывает высокую когнитивную сложность и координацию действий животных.

Из-за опасного поведения косаток действительно наблюдать за ними лучше с безопасного расстояния. Так, недавно на Курилах семья китов-убийц устроила эффектное появление у берега. Местные жители успели заснять гигантов с чёрно-белой окраской на фоне вулканов Менделеева и Тятя. Животные выходили из воды синхронно и красиво, будто и правда позируя для фотосессии.