7 животных, которые кажутся добрыми героями мультиков, но в природе ведут себя совсем иначе

При просмотре мультфильмов у детей может создаваться впечатление, что животные всегда добрые и милые. Рыбы ищут по всему морю своего детёныша, косатка дружит с мальчиком, а сурикат нежится под пальмой. Но такое впечатление крайне обманчиво, ведь в реальном мире звери куда опаснее, чем мы привыкли думать. Во Всемирный день китов и дельфинов Life.ru рассказывает о семи животных, чьё поведение в дикой природе драматичнее, чем на экране.

Дельфины устраивают жестокие «мальчишники»

Реальное поведение дельфинов: правда, о которой молчат мультфильмы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / RugliG

В кино дельфины добрые и умные животные, отчасти это правда. Только вот в дикой природе часто происходит следующая ситуация: самцы сбиваются в группы по две-три особи и силой удерживают самку рядом с собой неделями, отгоняя соперников и принуждая её к спариванию. Учёные годами наблюдают за такими коалициями у берегов Австралии. Согласитесь, никак не похоже на дружбу Флиппера с Лопакой. Отдельные группы дельфинов и вовсе нападают на морских свиней без видимой причины, просто демонстрируя силу. Кстати, купание с этими умными животными может закончиться плачевно и для людей. Дельфины очень любят играть, а человек может вполне стать мячом для забавы или же компаньоном по гонкам, когда млекопитающие уносят жертву в открытое море.

Косатки играют с жертвой, как кошка с мышью

Фильм «Освободите Вилли» сделал косатку символом свободы и добра, но в океане они одни из самых опасных хищников планеты. Некоторые группы косаток специально изматывают тюленей и морских львов, подбрасывая их в воздух и не давая уплыть, прежде чем убить. Так косатки учат детёнышей технике охоты. В последние годы они массово атакуют яхты и целенаправленно повреждают рули у берегов Испании и Португалии.

Пингвины ведут себя далеко не так мило, как в мультфильмах

Пингвины, панды и сурикаты: жестокая правда о милых животных. Фото © ТАСС / Rouelle Umali

«Мадагаскар» и «Делай ноги» показывают пингвинов забавными и дружелюбными, а реальные колонии живут по куда более суровым законам. Самцы нередко воруют камни для гнезда у соседей, а некоторые особи, оставшиеся без пары, пытаются спариваться с мёртвыми птицами. Такое явление учёные зафиксировали ещё сто лет назад и долго скрывали в архивах как слишком неприличное. А, кстати, пингвины-родители способны бросить слабого птенца ради выживания более крепкого. Короче говоря, условия спартанские.

Панды не такие безобидные увальни, как в «Кунг-фу Панде»

Медлительный и добродушный По совсем не похож на настоящую большую панду. Несмотря на растительную диету, эти медведи сохранили мощные челюсти и когти хищника и способны серьёзно травмировать человека одним ударом лапы. Смотрители зоопарков регулярно попадают в больницы после контакта с «милыми» пандами. В дикой природе самцы жестоко дерутся за самку в период размножения, а подросших детёнышей агрессивно выгоняют из стаи.

Сурикаты живут по законам куда жёстче, чем у Тимона

7 животных, чьё поведение в природе шокирует зрителей мультфильмов. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Весёлый и безответственный Тимон из «Короля Льва» ничем не напоминает настоящих сурикатов, которые живут в строгой иерархии с одной доминантной самкой во главе клана. Эта самка нередко убивает других детёнышей в группе, чтобы устранить конкуренцию за ресурсы, а изгнанные из клана сурикаты редко выживают в одиночку. Конечно, заботливые няньки, как из документальных фильмов, существуют, но соседствуют с жестокой борьбой за власть.

Лебеди — не романтичные символы любви, а территориальные бойцы

Белоснежные лебеди ассоциируются у всех с романтикой, вечной любовью и изяществом. Но на деле это одни из самых агрессивных территориальных птиц: самцы способны серьёзно травмировать человека крылом при защите гнезда, а стычки между соперничающими парами нередко заканчиваются гибелью одного из лебедей. Легенда о верности до смерти подтверждается не всегда — смена партнёра после гибели пары встречается куда чаще, чем принято думать.

Каланы — не только милые пловцы с камнем на животе

Каланы, морские выдры, — не очень-то милые животные. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ZCOOL HelloRF

Видео с каланом, морской выдрой, разбивающим ракушку камнем на груди, стабильно собирает миллионы просмотров и укрепляет образ дружелюбного и милого зверька. Но зоологи давно фиксируют у части самцов агрессивное поведение по отношению к детёнышам тюленей. Морские выдры нападают на тюленят, кусают их, утаскивают под воду и пытаются спариваться, часто удерживая часами или даже днями. Такие случаи часто заканчиваются гибелью детёнышей. Это явление называют одним из самых необычных отклонений в поведении морских млекопитающих. Встречается это, конечно, не у всех особей, но достаточно часто.

23 июля, во Всемирный день китов и дельфинов, стоит вспомнить, что дикая природа не обязана соответствовать сценариям мультфильмов. Возможно, именно поэтому наблюдать за ними в естественной среде интереснее, чем в кино, — правда порой оказывается куда драматичнее любого сценария. Кстати, о том, что реальность за сказочным фасадом часто оказывается мрачнее, Life.ru уже писал — на этот раз о городских легендах, которые скрываются за яркими декорациями Диснейленда.