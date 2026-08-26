Без жары и толп: Названы самые популярные направления для отдыха в бархатный сезон

Кавказские Минеральные Воды и курорты Северного Кавказа, включая Сочи и другие города Краснодарского края, стали самыми востребованными направлениями у россиян для отдыха в сентябре–октябре 2026 года. Их выбрали 15% участников опроса, пишет «РБК Недвижимость».

На втором месте оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область — туда собирается каждый десятый респондент. По 8% набрали города Золотого кольца, Алтай, Москва и Подмосковье. Ещё 7% предпочли Дагестан, 6% — Карелию, по 5% — Дальний Восток и Калининградскую область, а 4% выбрали Урал.

Чаще всего путешественники собираются останавливаться в гостиницах — такой вариант рассматривает примерно треть опрошенных. Посуточные квартиры предпочитают 21%, гостевые дома — 18%. При этом среди туристов старше 65 лет заметно популярнее санатории: их выбирают 23%, тогда как среди молодёжи от 18 до 24 лет — только 8%. Молодые путешественники чаще остальных рассматривают загородные дома и хостелы.

Главным преимуществом бархатного сезона россияне назвали комфортную погоду без изнуряющей жары — этот фактор отметили 40%. Ещё по 31% привлекают меньшее число туристов, возможность продлить лето и более доступные цены.

Самым бюджетным среди популярных направлений оказался Дагестан. Квартиру в Дербенте, Каспийске или Избербаше можно снять в среднем за 3 тысячи рублей в сутки, в Махачкале — за 3,3 тысячи. На Кавказских Минеральных Водах цены начинаются примерно от 3 тысяч рублей в Ессентуках, тогда как в Кисловодске аренда обойдётся уже примерно в 4,2 тысячи. В Петербурге средняя ставка составляет 4,4 тысячи рублей, а в Москве — 5,4 тысячи.

Бархатный сезон в Сочи в этом году может оказаться заметно дешевле прошлогоднего. Как ранее писал Life.ru, отели курорта снизили цены на сентябрь–октябрь примерно на 10–15%, а отдельные гостиницы предлагают скидки до 40%. В среднем неделя в трёхзвёздочном отеле обойдётся примерно в 45 тысяч рублей, а с начала года Сочи уже посетили 4,8 млн человек.