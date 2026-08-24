Скидки до 40%: Во сколько обойдётся отдохнуть в Сочи в «бархатный сезон»

Цены на отели в Сочи в грядущий «бархатный сезон» снизятся на 10-15%, если сравнивать с аналогичным периодом 2025 года. Как рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР), эту информацию подтвердили сразу несколько организаций.

«На бархатный сезон отели Сочи вышли с более гибкими ценами, чем год назад», — говорится в публикации.

При этом ряд отелей предлагают туристам приятные бонусы — бесплатное размещение детей и скидки до 40%. В среднем неделя в трёхзвёздочной гостинице обойдётся в 45 тысяч рублей, в четырёхзвёздочной — от 45 тысяч, в пятизвёздочной — от 115 тысяч. Самые обеспеченные могут позволить себе люкс-вариант за 448 тысяч. Известно, что с начала 2026 года город-курорт посетили 4,8 миллиона человек.

Ранее в АТОР назвали страны, которые принимают туристов из России без визы. Среди них: Египет, Таиланд, Вьетнам, Китай, Объединённые Арабские Эмираты, Мальдивы и Турция.