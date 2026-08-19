«Дверь открыта»: Какие страны принимают россиян без визы до конца 2027 года

За первый квартал 2026 года Китай посетили 690 тысяч российских туристов — это на 53,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой всплеск стал прямым следствием отмены визовых формальностей, и теперь направление входит в число самых востребованных у путешественников. В АТОР отмечают: продление безвизового режима китайской стороной стало ключевым событием для отрасли и позволит спокойно строить планы на осенне-зимний сезон и следующий год.

География поездок тоже расширяется. Раньше главным магнитом для россиян был остров Хайнань, но сейчас всё чаще выбирают материковый Китай. В топе — Пекин, Шанхай, Сычуань, Гуанчжоу, Сиань и провинция Хунань с горами Аватара. Комбинированные туры «Хайнань плюс материк» набирают популярность, а некоторые туроператоры фиксируют рост спроса на такие маршруты в два-три раза.

По прогнозам, по итогам года количество туристических поездок в Китай может вырасти на 40–50% в годовом выражении, а в организованном сегменте — на все 70%. При этом безвизовый режим действует не только с Китаем. Этим летом у россиян также популярны Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия, ОАЭ, Таиланд и Мальдивы. Зимой тройка лидеров будет выглядеть иначе: Египет, Таиланд, Вьетнам, Китай, ОАЭ, Мальдивы и Турция.

Эксперты советуют: даже при безвизовом въезде стоит заранее проверять актуальные правила — ограничения по срокам пребывания, регистрации, страховке или документам могут меняться. Но главный вывод ясен: Китай прочно закрепился в списке стран, куда можно ехать без лишних бюрократических препятствий, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

А ранее Life.ru писал, что Сербия не планирует отменять безвизовый режим с Россией. Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко уточнил, что вопрос о новых визовых требованиях или изменении паспортного режима на официальном уровне не обсуждается.