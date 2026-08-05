Визы убили Прованс, но сакура выстояла: Как нежелание давать россиянам шенген перестроило наш туризм

Сложности с получением шенгенских виз кардинально изменили туристические предпочтения россиян. Вместо европейских фото-туров всё больше путешественников выбирают азиатские направления, а планировать отпуск теперь приходится за полгода. Об этом в беседе с Life.ru рассказали аналитики OneTwoTrip.

Уникальные природные явления долгое время оставались главным поводом для поездок за рубеж. Но в 2026 году тренды резко изменились. Если в прошлом году в период цветения лаванды спрос на Ниццу, Канны и Марсель взлетал почти на 90%, то сейчас этот всплеск практически исчез. Причина — бюрократические и финансовые сложности с получением шенгенских виз, особенно когда речь идёт о поездках «ради красивых кадров».

При этом Япония сохраняет феноменальный статус. В апреле спрос на отели превышает среднегодовые показатели в полтора раза. Эксперты отмечают, что ажиотаж постепенно стабилизируется, но остаётся на высоком уровне.

Россияне кардинально по-разному подходят к планированию поездок в зависимости от направления. В Японию готовятся за 3–5 месяцев — из-за визовых формальностей и необходимости заранее бронировать отели. Внутренние маршруты планируют примерно за две недели. Абсолютный рекордсмен по спонтанности — охота за северным сиянием. Туристы покупают билеты всего за неделю, ориентируясь на прогнозы погоды и солнечной активности.

«Осень вместо пляжа» — ещё один новый тренд. Вместо привычного летнего отдыха у моря россияне всё чаще выбирают сентябрь и октябрь для поездок в Карелию, Плёс, на Алтай и в города Золотого кольца.

Как отмечают аналитики, российский турист стал более искушённым. Он готов терпеть сложную логистику и долгое планирование, но только ради гарантии получить уникальные эмоции. Европа уступает место Азии, а спонтанность — осознанному выбору.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще ездить в Китай и страны Юго-Восточной Азии. И это неожиданно помогло сдержать рост цен в России. В начале года многие хотели поехать в ОАЭ, но из-за проблем с полётами спрос упал. Тогда туристы переключились на Азию: поездок в Китай стало больше на 60%, а во Вьетнам — в 11 раз. Одновременно с этим туры в Азию начали дешеветь. В апреле цены упали сразу на 19%, в мае снижение продолжилось.