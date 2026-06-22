Путешествия в Азию помогли замедлить инфляцию в России

Россияне стали чаще ездить в Китай и страны Юго-Восточной Азии, и это неожиданно помогло сдержать рост цен в стране. Всё началось с того, что в начале года многие туристы хотели лететь в ОАЭ, но из‑за проблем с полётами на Ближнем Востоке спрос на Эмираты упал. Тогда люди переключились на Азию — поездок в Китай стало больше на 60%, а во Вьетнам — аж в 11 раз. Об этом пишет газета «Известия».

Аналитики заметили, что отдых в Азии стал дешеветь. В апреле туры туда упали сразу на 19%, в мае снижение продолжилось. При этом раньше при расчёте инфляции учитывали поездки в ОАЭ, но из‑за падения интереса их заменили на Китай и Юго-Восточную Азию.

В итоге из‑за более дешёвых путёвок, а ещё из‑за сезонного снижения цен на овощи и фрукты, рост цен в стране оказался очень маленьким: в апреле — 0,14%, в мае — 0,17%. Эксперты думают, что интерес к Азии будет только расти, и это всё сильнее будет влиять на официальную статистику.

Ранее сообщалось, что в начале июня спрос на отдых в Анапе резко вырос — у некоторых туроператоров количество бронирований увеличилось на 80–100%. Этот курорт ещё с начала 2026 года стал самым популярным южным направлением. Средний семейный отдых там обойдётся недорого: 10 ночей с трёхразовым питанием для семьи с ребёнком — от 70 тысяч рублей. Если выбирать систему «всё включено», цены стартуют от 90 тысяч, но это без учёта проезда до места.