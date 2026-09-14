Бензин во Франции подорожал до исторического максимума

Цены на автомобильное топливо во Франции поднялись до рекордных значений. Средняя стоимость самого популярного бензина SP95-E10 превысила €2,1 за литр, сообщает Le Figaro.

По свежим данным мониторинга цен, к 12 сентября литр SP95-E10 обходился французским автомобилистам в среднем в €2,131. Дизельное топливо подорожало примерно до €2,31 за литр.

Топливо во Франции стремительно дорожает последние месяцы. Ещё в конце февраля литр SP95-E10 стоил примерно на 40 евроцентов дешевле, а дизель — более чем на 50 центов. Одним из основных факторов роста стало повышение мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном и ситуации вокруг Ормузского пролива.

При этом дизель уже вплотную приблизился к своему предыдущему пику. Бензин SP95-E10, напротив, вышел на исторически высокий уровень.

Рост цен всё сильнее отражается на расходах французов. Особенно чувствительным подорожание стало для жителей сельских районов, которые сильнее зависят от личного транспорта.

Ранее сообщалось, что бензин в Германии установил новый ценовой рекорд на фоне очередного обострения конфликта США и Ирана. Средняя стоимость литра Super E10 достигла €2,215.