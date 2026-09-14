Трамп назвал конфликт на Украине главной причиной роста цен на дизель
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Президент США Дональд Трамп считает, что рост мировых цен на дизельное топливо в первую очередь связан с конфликтом на Украине, а не с ситуацией вокруг Ирана. Об этом американский лидер написал в Truth Social.
«Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван российско-украинским конфликтом, а не ситуацией вокруг Ирана», — заявил Трамп.
Ранее президент США уже призывал Владимира Зеленского прекратить удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По версии Трампа, эти атаки сокращают предложение дизельного топлива и отражаются на мировом рынке.
Накануне Life.ru писал, что Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по российским объектам, производящим дизельное топливо. Американский лидер тогда заявил, что возникший дефицит «вредит всему миру».
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