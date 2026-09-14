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Опубликовано 14 сентября, 15:25

Трамп назвал конфликт на Украине главной причиной роста цен на дизель

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Президент США Дональд Трамп считает, что рост мировых цен на дизельное топливо в первую очередь связан с конфликтом на Украине, а не с ситуацией вокруг Ирана. Об этом американский лидер написал в Truth Social.

«Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван российско-украинским конфликтом, а не ситуацией вокруг Ирана», — заявил Трамп.

Ранее президент США уже призывал Владимира Зеленского прекратить удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По версии Трампа, эти атаки сокращают предложение дизельного топлива и отражаются на мировом рынке.

Трамп: Россия и Киев договорились не наносить удары по энергообъектам друг друга
Трамп: Россия и Киев договорились не наносить удары по энергообъектам друг друга

Накануне Life.ru писал, что Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по российским объектам, производящим дизельное топливо. Американский лидер тогда заявил, что возникший дефицит «вредит всему миру».

Больше новостей о нефти, топливе и ситуации на глобальных рынках — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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