Трамп связал рост цен на дизель с ударами Украины по объектам России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен прекратить атаки на российские нефтяные объекты. По мнению американского лидера, удары по энергетической инфраструктуре России способствуют дефициту дизельного топлива и росту цен на него.

«Он создаёт дефицит дизельного топлива. И это происходит не из-за Ближнего Востока», — сказал Трамп.

Американский президент считает, что для стабилизации ситуации на топливном рынке украинской стороне достаточно отказаться от атак на российские объекты нефтяной отрасли.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможность переговоров сразу в трёхстороннем формате с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Конкретных сроков потенциальной встречи глава Белого дома не обозначил. При этом Трамп дал понять, что такой вариант остаётся среди возможных сценариев дальнейших переговоров.