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Опубликовано 13 сентября, 13:45

Трамп связал рост цен на дизель с ударами Украины по объектам России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен прекратить атаки на российские нефтяные объекты. По мнению американского лидера, удары по энергетической инфраструктуре России способствуют дефициту дизельного топлива и росту цен на него.

«Он создаёт дефицит дизельного топлива. И это происходит не из-за Ближнего Востока», — сказал Трамп.

Американский президент считает, что для стабилизации ситуации на топливном рынке украинской стороне достаточно отказаться от атак на российские объекты нефтяной отрасли.

BV: Европа могла повлиять на переговоры Зеленского с посланниками Трампа
BV: Европа могла повлиять на переговоры Зеленского с посланниками Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможность переговоров сразу в трёхстороннем формате с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Конкретных сроков потенциальной встречи глава Белого дома не обозначил. При этом Трамп дал понять, что такой вариант остаётся среди возможных сценариев дальнейших переговоров.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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