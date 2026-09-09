Европейские представители могли оказывать влияние на позицию Владимира Зеленского во время переговоров со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Киеве. Такую версию выдвинуло французское издание Boulevard Voltaire.

Автор обратил внимание на присутствие в украинской столице трёх высокопоставленных европейских советников — Гюнтера Заутера из Германии, Джонатана Пауэлла из Великобритании и Эммануэля Бонна из Франции. Издание предполагает, что они следили за ходом контактов Киева с американской стороной и могли влиять на позицию Зеленского. Доказательств того, что они контролировали переговоры или давали украинскому лидеру обязательные указания, в публикации не приводится.

Сам факт участия европейцев подтверждает официальный сайт президента Украины. Однако последовательность встреч там описывается иначе: Зеленский провёл несколько раундов переговоров с Уиткоффом и Кушнером, включая отдельную двустороннюю встречу, а уже позднее состоялись совместные консультации с советниками лидеров Франции, Великобритании и Германии.

Boulevard Voltaire связывает появление европейской делегации с желанием Парижа, Лондона и Берлина сохранить влияние на переговорный процесс и не допустить заключения договорённостей без учёта позиции Европы. При этом утверждение издания о том, что именно европейцы сорвали американские предложения, остаётся авторской оценкой.

Более того, публичные заявления после встречи не свидетельствовали о полном отказе Киева от дальнейших контактов. Зеленский назвал возобновление переговорного процесса важным, а Кушнер говорил о работе над общим мирным пакетом вместе с Украиной и европейскими партнёрами. Американская сторона также обсуждает возможность нового трёхстороннего формата.

Уиткофф после поездок в Москву и Киев заявлял о прогрессе и возможном продвижении к новым переговорам. Подробное содержание предложений, которые американские представители передавали российской и украинской сторонам, публично не раскрывалось.

Ранее Life.ru рассказывал о завершении переговоров Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Киеве. После встречи американские представители назвали состоявшиеся контакты содержательными и заявили о намерении продолжать работу над урегулированием.