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Опубликовано 14 сентября, 15:10

Трамп: Россия и Киев договорились не наносить удары по энергообъектам друг друга

Обложка © Flickr / Gage Skidmore

Обложка © Flickr / Gage Skidmore

Россия и Украина согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. Россия, в свою очередь, тоже согласилась на это!» — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Трамп также связал рост мировых цен на дизельное топливо прежде всего с российско-украинским конфликтом. По его словам, ситуация вокруг Ирана играет в этом меньшую роль.

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Накануне Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российским объектам, связанным с производством дизельного топлива. Заявление прозвучало на фоне рекордного подорожания дизеля в США. На этой неделе средняя стоимость топлива впервые в истории страны превысила отметку $6 за галлон. По данным Reuters, среди причин роста цен — перебои на мировом рынке, удары Украины по российским НПЗ, ограничения на экспорт топлива, а также последствия ближневосточного конфликта.

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Наталья Демьянова
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