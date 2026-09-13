«Нужно сделать одну вещь»: Трамп обратился с жёстким призывом к Зеленскому
Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по производству дизтоплива в РФ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российским объектам, связанным с производством дизельного топлива. Американский лидер связал атаки с возникшим дефицитом горючего.
«Зеленскому нужно сделать одну вещь: прекратить выводить из строя производство дизельного топлива в России», — заявил Трамп журналистам.
По словам американского президента, он уже обсуждал эту тему с Зеленским. Трамп утверждает, что проблемы на рынке дизельного топлива связаны прежде всего с происходящим между Россией и Украиной, а не с ситуацией на Ближнем Востоке.
Заявление прозвучало на фоне рекордного подорожания дизеля в США. На этой неделе средняя стоимость топлива впервые в истории страны превысила отметку $6 за галлон. По данным Reuters, среди причин роста цен — перебои на мировом рынке, удары Украины по российским НПЗ, ограничения на экспорт топлива, а также последствия ближневосточного конфликта.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на НПЗ осталось провести всего 10% ремонтных работ. Глава государства подчеркнул, что восстановительные процессы на предприятиях идут достаточно высокими темпами. Он добавил, что у руководства компаний присутствует необходимое чувство ответственности за порученное дело.
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