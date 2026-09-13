Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 сентября, 14:05

«Нужно сделать одну вещь»: Трамп обратился с жёстким призывом к Зеленскому

Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по производству дизтоплива в РФ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российским объектам, связанным с производством дизельного топлива. Американский лидер связал атаки с возникшим дефицитом горючего.

«Зеленскому нужно сделать одну вещь: прекратить выводить из строя производство дизельного топлива в России», — заявил Трамп журналистам.

По словам американского президента, он уже обсуждал эту тему с Зеленским. Трамп утверждает, что проблемы на рынке дизельного топлива связаны прежде всего с происходящим между Россией и Украиной, а не с ситуацией на Ближнем Востоке.

Заявление прозвучало на фоне рекордного подорожания дизеля в США. На этой неделе средняя стоимость топлива впервые в истории страны превысила отметку $6 за галлон. По данным Reuters, среди причин роста цен — перебои на мировом рынке, удары Украины по российским НПЗ, ограничения на экспорт топлива, а также последствия ближневосточного конфликта.

Мантуров призвал усилить защиту объектов ТЭК и ускорить восстановление НПЗ
Мантуров призвал усилить защиту объектов ТЭК и ускорить восстановление НПЗ

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на НПЗ осталось провести всего 10% ремонтных работ. Глава государства подчеркнул, что восстановительные процессы на предприятиях идут достаточно высокими темпами. Он добавил, что у руководства компаний присутствует необходимое чувство ответственности за порученное дело.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar