Путин: На российских НПЗ осталось провести 10% ремонтных работ

Ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах страны почти завершены. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам президента, накануне министр энергетики Сергей Цивилёв доложил ему о текущей ситуации в отрасли. Согласно полученной информации, в целом по стране осталось выполнить лишь десятую часть запланированных мероприятий.

Путин отметил, что восстановительные процессы на предприятиях идут достаточно высокими темпами. Он подчеркнул, что у руководства компаний присутствует необходимое чувство ответственности за порученное дело.

Ранее Путин заявил, что российские компании начали направлять средства на защиту своих предприятий от атак со стороны ВСУ. Такие меры уже дают результат и в дальнейшем помогут обеспечить безопасность объектов, указал глава государства.