Путин сообщил об отражении атак на три российских НПЗ

Атаки ВСУ на три российских нефтеперерабатывающих завода, произошедшие позапрошлой ночью, были отражены. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Позапрошлой ночью на три НПЗ тоже были атаки. Но все отбиты», — сказал глава государства.

Путин отметил, что ранее уже говорил об этом во время визита в Киргизию. При этом президент добавил, что пока не успел получить свежую информацию от руководства Министерства обороны о возможных событиях минувшей ночи.

Глава государства подчеркнул, что речь идёт именно об отражённых атаках на объекты нефтеперерабатывающей отрасли.

Ранее Путин заявил, что ремонт нефтеперерабатывающих заводов после ударов ВСУ почти завершён. Глава государства уточнил, что в работе остаётся лишь 10% мощностей, получивших повреждения.