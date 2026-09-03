Новак: Россия полностью восстановит повреждённые НПЗ

Российская промышленность обладает необходимыми ресурсами для восстановления всех повреждённых нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на полях Восточного экономического форума.

По словам чиновника, текущих мощностей страны достаточно для проведения ремонтных работ в полном объёме. Все мероприятия планируется выполнять исключительно на базе отечественных технологий и оборудования.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности починить оставшиеся 10% объектов, представитель правительства заявил: «Безусловно, все ремонты, которые производятся на основе отечественных технологий, отечественного оборудования, здесь никаких проблем нет».

Государство делает ставку на собственные силы. Внутренние компании способны полностью обеспечить отрасль необходимыми ресурсами для реализации поставленных задач.

Ранее Александр Новак отметил, что ситуация с топливом находится в постоянной работе правительства. В отдельных регионах по-прежнему сохраняются сложности с обеспечением бензином, однако власти принимают меры для стабилизации ситуации.