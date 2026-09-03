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Опубликовано 3 сентября, 09:21

«Деньги уже пошли»: Путин рассказал, как российский бизнес защищает предприятия от атак ВСУ

Путин: Российские компании вкладываются в защиту предприятий от атак ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские компании начали направлять средства на защиту своих предприятий от атак со стороны ВСУ. По словам президента РФ Владимира Путина, такие меры уже дают результат и в дальнейшем помогут обеспечить безопасность объектов. Об этом он заявил на пленарном заседании ВЭФ-2026.

«Компании включились, начали деньги вкладывать в защиту своих предприятий. Это уже приносит необходимые результаты и эффект. Мы будем дальше это делать, это на будущее пригодится. Это всегда создаёт определённые условия и гарантии безопасности», — сказал Путин.

По словам Путина, участие компаний создаёт определённые условия и гарантии безопасности.

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Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что нефтяной бизнес самостоятельно профинансировал укрепление собственных предприятий и наладил контакт с Минобороны. По его словам, такие расходы оправданы, ведь вынужденная остановка производства обернулась бы куда более крупными потерями.

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Милена Скрипальщикова
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