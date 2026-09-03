«Деньги уже пошли»: Путин рассказал, как российский бизнес защищает предприятия от атак ВСУ

Российские компании начали направлять средства на защиту своих предприятий от атак со стороны ВСУ. По словам президента РФ Владимира Путина, такие меры уже дают результат и в дальнейшем помогут обеспечить безопасность объектов. Об этом он заявил на пленарном заседании ВЭФ-2026.

«Компании включились, начали деньги вкладывать в защиту своих предприятий. Это уже приносит необходимые результаты и эффект. Мы будем дальше это делать, это на будущее пригодится. Это всегда создаёт определённые условия и гарантии безопасности», — сказал Путин.

По словам Путина, участие компаний создаёт определённые условия и гарантии безопасности.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что нефтяной бизнес самостоятельно профинансировал укрепление собственных предприятий и наладил контакт с Минобороны. По его словам, такие расходы оправданы, ведь вынужденная остановка производства обернулась бы куда более крупными потерями.