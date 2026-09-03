Путин: Россия ошиблась, считая гражданские объекты недопустимыми целями

Россия изначально исходила из того, что гражданские объекты не могут становиться целями атак даже в условиях вооружённого конфликта, однако этот расчёт оказался ошибочным. Об этом Владимир Путин заявил, комментируя удары по российской инфраструктуре.

«Да потому что исходили из того, что это чисто гражданские объекты, они не могут быть объектами каких бы то ни было атак даже в условиях вооружённого конфликта. Но в этом смысле мы ошиблись», — сказал президент, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

По словам Путина, украинская сторона начала наносить удары по объектам, которые Москва считает исключительно гражданскими. Российский лидер заявил, что после этого Россия стала отвечать на подобные действия зеркально.

«Наш противник, к сожалению, думает иначе и начал наносить удары по этим гражданским, чисто гражданским объектам. Как вы видите, мы вынуждены были отвечать зеркально», — отметил глава государства.

Путин считает, что российский ответ оказался ощутимым для украинской стороны. Он вновь сравнил начало атак по гражданской инфраструктуре РФ с открытием «ящика Пандоры».

«И, судя по всему, наш ответ в общем и целом оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры», — заявил президент.

Ранее Путин уже говорил, что Киев «сам открыл ящик Пандоры», начав наносить удары по российским объектам гражданской промышленности и логистики. Россия в ответ нарастила удары по предприятиям украинского ВПК и другой инфраструктуре, связанной с обеспечением боевых действий.