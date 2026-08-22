«Ответ будет всегда»: Минобороны показало ракету после слов Путина про ящик Пандоры

Министерство обороны России отреагировало на заявление президента Владимира Путина об ответных мерах против украинской логистики. Ведомство опубликовало в своём Telegram-канале изображение ракеты.

На кадре боеприпас летит на фоне грозового неба. Снимок сопровождается надписью «Ответ будет всегда». Таким образом военное ведомство прокомментировало слова президента о том, что Киев спровоцировал ответные удары по наиболее чувствительным отраслям своей экономики.

«Вы сами открыли «ящик Пандоры», — подписало МО РФ пост.

Напомним, ранее такую формулировку употребил Владимир Путин. По его словам, украинская сторона сама открыла «ящик Пандоры», начав обстрелы мирных объектов внутри России. Теперь Киев сталкивается с ответными ударами по чувствительной инфраструктуре, включая сельское хозяйство. Глава государства подчеркнул, что Украина ставила своей целью нанести ущерб российской экономике.