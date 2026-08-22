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Регион
22 августа, 17:39
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«Ответ будет всегда»: Минобороны показало ракету после слов Путина про ящик Пандоры

В Минобороны пообещали удары в ответ на «открытый ящик Пандоры»

Минобороны показало ракету после слов Путина об «ящике Пандоры». Обложка © Telegram / Минобороны России

Минобороны показало ракету после слов Путина об «ящике Пандоры». Обложка © Telegram / Минобороны России

Министерство обороны России отреагировало на заявление президента Владимира Путина об ответных мерах против украинской логистики. Ведомство опубликовало в своём Telegram-канале изображение ракеты.

На кадре боеприпас летит на фоне грозового неба. Снимок сопровождается надписью «Ответ будет всегда». Таким образом военное ведомство прокомментировало слова президента о том, что Киев спровоцировал ответные удары по наиболее чувствительным отраслям своей экономики.

«Вы сами открыли «ящик Пандоры», — подписало МО РФ пост.

Путин: Киев сам «выпустил джинна из бутылки», начав удары по России
Путин: Киев сам «выпустил джинна из бутылки», начав удары по России

Напомним, ранее такую формулировку употребил Владимир Путин. По его словам, украинская сторона сама открыла «ящик Пандоры», начав обстрелы мирных объектов внутри России. Теперь Киев сталкивается с ответными ударами по чувствительной инфраструктуре, включая сельское хозяйство. Глава государства подчеркнул, что Украина ставила своей целью нанести ущерб российской экономике.

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Юлия Сафиулина
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