Мантуров призвал усилить защиту объектов ТЭК и ускорить восстановление НПЗ

Федеральные министерства и региональные власти должны максимально содействовать защите объектов топливно-энергетического комплекса и восстановлению пострадавших нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Вопрос обсуждался на заседании подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Участники рассмотрели устойчивость топливного рынка и безопасность предприятий ТЭК.

«Федеральные министерства и власти регионов должны максимально содействовать построению объектовой защиты. То же самое касается вопросов восстановления пострадавших заводов», — заявил Мантуров.

Первый вице-премьер подчеркнул, что стабильная работа нефтеперерабатывающей отрасли имеет значение для всей экономики страны. От производства и бесперебойных поставок топлива зависят транспорт, сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ и северный завоз.

Мантуров призвал рассматривать защиту и восстановление НПЗ не как задачу отдельных предприятий, а как вопрос устойчивого функционирования целых отраслей экономики.

На фоне участившихся атак беспилотников российские власти усиливают защиту НПЗ и других объектов ТЭК: предприятиям разрешено применять средства радиоэлектронного подавления, а также повреждать и уничтожать беспилотные аппараты. В августе Владимир Путин подписал указ, позволяющий вводить временное государственное управление на объектах критической инфраструктуры, если владельцы не обеспечивают их защиту от БПЛА или своевременно не восстанавливают работу после атак. Правительство, федеральные ведомства и регионы также координируют создание объектовой защиты и восстановление пострадавших предприятий.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на НПЗ осталось провести всего 10% ремонтных работ. Глава государства подчеркнул, что восстановительные процессы на предприятиях идут достаточно высокими темпами. Он добавил, что у руководства компаний присутствует необходимое чувство ответственности за порученное дело.