Мантуров раскрыл, кто будет решать вопрос о временном управлении объектами

Решения о введении временного управления на объектах критической инфраструктуры будут принимать коллегиально на уровне правительства. К обсуждению подключат профильные министерства, финансовый блок, антимонопольные и силовые ведомства, рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Решения будут вырабатываться на площадке правительства коллегиально, с привлечением отраслевых министерств, финансового блока, антимонопольного и силовых ведомств», — сказал он в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

Само временное управление кабмин сможет вводить по поручению президента Владимира Путина. Новый механизм касается объектов критической инфраструктуры, владельцы которых не обеспечивают необходимую безопасность либо не восстанавливают их работу в установленные сроки.

Ранее Мантуров подчёркивал, что речь не идёт о национализации или смене собственника. Государство сможет точечно войти в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности.

Первый вице-премьер также называл этот механизм превентивной мерой. По его словам, использовать его предполагается в случаях, когда бизнес фактически саботирует требования государства и возникает угроза работе предприятия или целой отрасли.

Работа над перечнем таких объектов уже идёт. Минпромторг вместе с бизнесом ранее предложил включить в список 167 площадок, в том числе связанных с логистикой и торговлей.

Ранее Life.ru рассказывал, при каких условиях государство сможет задействовать механизм временного управления и почему его не планируют применять массово.