В России отобрали 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов

Минпромторг совместно с бизнесом подготовил список из 167 площадок, которые предлагается включить в перечень критически важных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства России.

Перечень обсуждался на первом заседании подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Её возглавил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Одной из главных тем встречи стала защита объектов логистики и торговли. Именно для этого направления Минпромторг во взаимодействии с представителями бизнеса сформировал список площадок.

Мантуров назвал общей задачей властей и компаний снижение уязвимости критической инфраструктуры. По его словам, это необходимо для непрерывной работы предприятий, от которых зависят экономика, жизнеобеспечение и национальная безопасность.

«Наша общая задача — снизить уязвимость объектов критической инфраструктуры. Тем самым поддерживать непрерывную работу предприятий, базовых для экономики, жизнеобеспечения и национальной безопасности», — сказал первый вице-премьер.

Ранее Life.ru рассказывал, что новый механизм временного управления такими предприятиями не предполагает их национализацию. По словам Мантурова, государство сможет точечно подключаться к управлению компанией для решения конкретных задач в сфере безопасности.