В США цена дизеля взлетела до рекордных $6,4 за галлон

Средняя стоимость дизельного топлива в США поднялась примерно до $6,4 за галлон — около 3,8 литра — и вновь обновила исторический максимум. Ещё в начале сентября показатель превысил прежний пик 2022 года и продолжил расти.

Предыдущий рекорд был установлен летом 2022 года, когда средняя цена дизеля доходила примерно до $5,85 за галлон. Сейчас топливо стоит уже более чем на полдоллара дороже.

Бензин также продолжает дорожать. По данным Американской автомобильной ассоциации, 17 сентября средняя цена обычного бензина составляет около $4,44 за галлон. Это ниже абсолютного максимума 2022 года, когда показатель приближался к $5, однако для сентября нынешний уровень стал рекордным.

Рост стоимости дизеля особенно чувствителен для грузоперевозок, сельского хозяйства и других отраслей, напрямую зависящих от топлива. На фоне подорожания власти США даже временно смягчили ограничения на продолжительность работы водителей бензовозов и автоцистерн, рассчитывая сократить перебои с поставками.

Президент США Дональд Трамп ранее связывал рост мировых цен на дизель прежде всего с украинским конфликтом и призывал Киев прекратить удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. При этом аналитики также указывают на перебои на Ближнем Востоке, низкие запасы топлива и проблемы мировой переработки.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп назвал украинский конфликт главной причиной роста цен на дизель. Американский лидер отмечал, что атаки на российскую топливную инфраструктуру сокращают предложение на мировом рынке.