Дизель в Германии обновил исторический максимум, подорожав до €2,45 за литр
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Стоимость дизельного топлива в Германии обновила исторический максимум. Средняя цена на заправках страны достигла €2,453 за литр, сообщил Общегерманский автомобильный клуб (ADAC).
Новый показатель превысил предыдущий рекорд, установленный 7 апреля. Тогда средняя стоимость дизельного топлива составляла €2,446 за литр.
Накануне в Германии также обновились максимальные значения для бюджетного бензина марки E10, который содержит до 10% биоэтанола.
Рост цен на автомобильное топливо в Германии и других европейских странах связывают с обострением ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Этот маршрут имеет важное значение для международных поставок энергоресурсов и товаров.
Рекордные цены на топливо фиксируют не только в Германии, но и в других странах Европы. Ранее Life.ru рассказывал, что во Франции стоимость бензина SP95-E10 достигла исторического максимума, а президент страны Эмманюэль Макрон призвал правительство к «полной мобилизации» на фоне дефицита топлива.
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