Дизель в Германии обновил исторический максимум, подорожав до €2,45 за литр

Стоимость дизельного топлива в Германии обновила исторический максимум. Средняя цена на заправках страны достигла €2,453 за литр, сообщил Общегерманский автомобильный клуб (ADAC).

Новый показатель превысил предыдущий рекорд, установленный 7 апреля. Тогда средняя стоимость дизельного топлива составляла €2,446 за литр.

Накануне в Германии также обновились максимальные значения для бюджетного бензина марки E10, который содержит до 10% биоэтанола.

Рост цен на автомобильное топливо в Германии и других европейских странах связывают с обострением ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Этот маршрут имеет важное значение для международных поставок энергоресурсов и товаров.