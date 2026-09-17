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Опубликовано 17 сентября, 12:31

Дизель в Германии обновил исторический максимум, подорожав до €2,45 за литр

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Стоимость дизельного топлива в Германии обновила исторический максимум. Средняя цена на заправках страны достигла €2,453 за литр, сообщил Общегерманский автомобильный клуб (ADAC).

Новый показатель превысил предыдущий рекорд, установленный 7 апреля. Тогда средняя стоимость дизельного топлива составляла €2,446 за литр.

Накануне в Германии также обновились максимальные значения для бюджетного бензина марки E10, который содержит до 10% биоэтанола.

Рост цен на автомобильное топливо в Германии и других европейских странах связывают с обострением ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Этот маршрут имеет важное значение для международных поставок энергоресурсов и товаров.

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Рекордные цены на топливо фиксируют не только в Германии, но и в других странах Европы. Ранее Life.ru рассказывал, что во Франции стоимость бензина SP95-E10 достигла исторического максимума, а президент страны Эмманюэль Макрон призвал правительство к «полной мобилизации» на фоне дефицита топлива.

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Юрий Лысенко
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