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Опубликовано 17 сентября, 10:35

Российская Urals рванула к $120 и обогнала Brent по стоимости

Цена российской марки нефти Urals выросла до $120 за баррель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Ignatov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Ignatov

Стоимость российской нефти Urals выросла примерно до $120 за баррель, превысив цену эталонной марки Brent. Об этом свидетельствуют данные торговых сервисов.

Ещё 16 сентября стоимость Urals оценивалась в $111,77 за баррель. Таким образом, за сутки показатель прибавил около $8.

Российские СМИ утром 17 сентября также отмечали резкий рост котировки — до $121,15 за баррель. Brent в это время стоила около $104–105.

Крупнейший экспортёр нефти в мире сократил поставки в Европу из-за пробитой трубы
Крупнейший экспортёр нефти в мире сократил поставки в Европу из-за пробитой трубы

Ранее глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев допустил повышение мировых цен на нефть со $105 до $150 за баррель и выше. Среди факторов он назвал перекрытие Ормузского пролива, угрозу судоходству через Баб-эль-Мандебский пролив и возможное усиление американских санкций против России.

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Юрий Лысенко
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