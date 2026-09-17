Российская Urals рванула к $120 и обогнала Brent по стоимости

Стоимость российской нефти Urals выросла примерно до $120 за баррель, превысив цену эталонной марки Brent. Об этом свидетельствуют данные торговых сервисов.

Ещё 16 сентября стоимость Urals оценивалась в $111,77 за баррель. Таким образом, за сутки показатель прибавил около $8.

Российские СМИ утром 17 сентября также отмечали резкий рост котировки — до $121,15 за баррель. Brent в это время стоила около $104–105.

Ранее глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев допустил повышение мировых цен на нефть со $105 до $150 за баррель и выше. Среди факторов он назвал перекрытие Ормузского пролива, угрозу судоходству через Баб-эль-Мандебский пролив и возможное усиление американских санкций против России.