Крупнейший экспортёр нефти в мире сократил поставки в Европу из-за пробитой трубы

Саудовская Аравия уведомила европейских покупателей о приостановке части поставок нефти через порт Янбу на Красном море. Причиной стали последствия атак на ключевой нефтепровод East-West, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, повреждение трубопровода вынудило крупных покупателей искать альтернативные источники сырья. Саудовская сторона отменила часть отгрузок, запланированных на конец сентября.

Нефтепровод East-West протяжённостью около 1,2 тысячи километров соединяет месторождения в восточной части страны с портом Янбу на побережье Красного моря. Его пропускная способность составляет до 7 млн баррелей нефти в сутки.

После атак ответственность за удары взяли на себя йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах». При этом американские источники также рассматривали версию применения беспилотников с территории Ирака проиранскими группировками. Сокращение поставок уже заставило некоторых европейских покупателей искать замену саудовской нефти. В частности, польская компания Orlen начала изучать альтернативные варианты поставок из Северного моря и других регионов.

Ранее сообщалось, что объекты нефтепровода East-West были атакованы 11 сентября. После этого работа системы была приостановлена в качестве меры предосторожности.