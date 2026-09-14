Песков: Ситуация с саудовским нефтепроводом грозит серьёзными последствиями

Остановка нефтепровода в Саудовской Аравии создаёт угрозу для значительной доли мировых поставок нефти и может иметь самые серьёзные последствия для глобальной экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Только с выведением из строя нефтепроводов в Саудовской Аравии свыше 4% мировых поставок были выбиты с мировых рынков. Это не может не иметь последствия, самые серьёзные», — сказал представитель Кремля журналистам.

Речь идёт о стратегическом нефтепроводе East-West, по которому сырьё с месторождений на востоке Саудовской Аравии поступает к Красному морю в обход Ормузского пролива. Эр-Рияд сообщил, что объект подвергся атаке нескольких беспилотников, запущенных с территории Ирака, после чего его работу временно остановили.

По данным Reuters, в последнее время по этому маршруту транспортировали около четырёх миллионов баррелей нефти в сутки. Если работу нефтепровода не восстановят в ближайшее время, прекращение этих поставок может убрать с мирового рынка до 4% предложения. Запасов в порту Янбу, по оценкам участников рынка, хватит примерно на пять–семь дней.

Власти Ирака начали расследование атаки. Саудовская Аравия заявила, что беспилотники прилетели с иракской территории, однако ответственность за удар на себя пока никто не взял.