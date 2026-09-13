Reuters: Саудовской Аравии хватит экспортных запасов нефти на 5–7 дней

Запасов нефти в саудовском порту Янбу хватит для поддержания экспорта лишь на пять-семь дней. Если за это время королевство не возобновит работу нефтепровода «Восток — Запад», мировой рынок может лишиться до 4% поставок сырья.

Об угрозе сокращения экспорта сообщает Reuters со ссылкой на покупателей саудовской нефти и трейдеров. Дополнительные запасы в египетских портах Айн-Сохна и Сиди-Керир позволят выполнять обязательства ещё несколько дней, однако без запуска магистрали иссякнут и они.

Один из источников агентства оценил срок ремонта в пять-шесть недель. Другой допустил, что прокачку частично возобновят раньше — ещё до полного завершения работ.

Нефтепровод протяжённостью 1,2 тысячи километров соединяет месторождения Восточной провинции с портом Янбу на Красном море. Его пропускная способность достигает семи миллионов баррелей в сутки, а до остановки по нему направляли на экспорт около четырёх миллионов баррелей ежедневно.

Магистраль превентивно отключили после атак беспилотников в районах Эр-Рияда и Медины. Рияд и Багдад заявили, что дроны запустили с территории Ирака. Ответственность за налёт пока никто не взял.

Накануне иракские силовики обнаружили и изъяли платформу, с которой запустили дроны по саудовскому нефтепроводу. Установку нашли в приграничной с Ираном провинции Мейсан. Следователи ищут причастных, а власти страны временно закрыли три пограничных пункта, чтобы подозреваемые не смогли скрыться. Ранее Минэнерго Саудовской Аравии подтвердило атаки и ранения нескольких человек.