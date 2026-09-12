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Регион
Опубликовано 12 сентября, 02:17

Минэнерго Саудовской Аравии подтвердило удары по нефтепроводу и пострадавших

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Reve

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Reve

Атаки на нефтепровод «Восток — Запад» в Саудовской Аравии подтвердило Министерство энергетики страны. В ведомстве уточнили, что после нескольких ударов 10 сентября ранения получили несколько человек.

«Нефтепровод East-West в регионах Эр-Рияд и Медина подвергся множественным атакам утром в четверг, 10 сентября 2026 года. <...> В результате атак несколько человек получили ранения», говорится в заявлении министерства в соцсети X.

Пострадавшие обратились за медицинской помощью и получили необходимое лечение. Саудовское Минэнерго также заявило, что будет сообщать о дальнейших событиях по мере поступления новой информации.

Нефтепровод «Восток-Запад» в Саудовской Аравии остановили после атак
Нефтепровод «Восток-Запад» в Саудовской Аравии остановили после атак

Ранее премьер-министр Ирака Али аз-Зейди, который одновременно занимает пост главнокомандующего вооружёнными силами страны, отправил в отставку командующего оперативным командованием провинции Майсан. Кадровое решение приняли после подтверждения информации о том, что атаку на нефтяной объект в Саудовской Аравии провели с территории этой иракской провинции.

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Лия Мурадьян
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