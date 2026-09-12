Минэнерго Саудовской Аравии подтвердило удары по нефтепроводу и пострадавших

Атаки на нефтепровод «Восток — Запад» в Саудовской Аравии подтвердило Министерство энергетики страны. В ведомстве уточнили, что после нескольких ударов 10 сентября ранения получили несколько человек.

«Нефтепровод East-West в регионах Эр-Рияд и Медина подвергся множественным атакам утром в четверг, 10 сентября 2026 года. <...> В результате атак несколько человек получили ранения», — говорится в заявлении министерства в соцсети X.

Пострадавшие обратились за медицинской помощью и получили необходимое лечение. Саудовское Минэнерго также заявило, что будет сообщать о дальнейших событиях по мере поступления новой информации.

Ранее премьер-министр Ирака Али аз-Зейди, который одновременно занимает пост главнокомандующего вооружёнными силами страны, отправил в отставку командующего оперативным командованием провинции Майсан. Кадровое решение приняли после подтверждения информации о том, что атаку на нефтяной объект в Саудовской Аравии провели с территории этой иракской провинции.