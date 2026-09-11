Нефтепровод «Восток-Запад» в Саудовской Аравии остановили после атак

Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад» после серии атак. Об этом сообщило государственное агентство королевства со ссылкой на представителя Министерства энергетики.

«Сообщается, что нефтепровод подвергся массовым атакам в регионах Эр-Рияда и Миданаха утром 10 сентября. Нефтепровод был закрыт в качестве меры предосторожности», — говорится в сообщении.

По данным госагентства, в результате атак пострадали люди. Медики оказали им необходимую помощь. Технические специалисты сразу приступили к мерам, которые должны обеспечить безопасность нефтепровода.

Нефтепровод «Восток-Запад» способен пропускать до 7 млн баррелей нефти в сутки. После закрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия направила основной объём экспорта нефти с востока страны на запад через этот маршрут. Нефтепровод ведёт к порту Янбу на побережье Красного моря.

Ранее спутниковые снимки показали крупный пожар в пустыне Саудовской Аравии рядом с маршрутом нефтепровода «Восток-Запад». На кадрах Sentinel-3 Европейского космического агентства заметен густой чёрный дым между Мединой и Махд-эд-Дахабом. В этом районе проходит один из ключевых участков нефтепроводной системы.