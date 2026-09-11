Девять самолётов за восемь дней: Хуситы похвастались успехами операции против Эр-Рияда

Йеменские хуситы утверждают, что с 3 сентября сбили девять военных самолётов Саудовской Аравии. Всего за это время формирования «Ансар Аллах» провели 32 операции по перехвату воздушных судов, заявил представитель движения Яхья Сариа.

«Вооружённые силы успешно провели 32 операции по перехвату саудовских военных самолётов, сбив девять из них», — сказал он.

По версии Сариа, за восемь дней хуситы также вытеснили противника из шести районов провинций Таиз и Ходейда. Общую площадь перешедшей под их контроль территории представитель движения оценил в 5,4 тысячи квадратных километров. Он также заявил о сотнях убитых, раненых и взятых в плен саудовских бойцов.

Как утверждают хуситы, наступление на западном побережье стало ответом на действия поддерживаемых Саудовской Аравией сил. Движение также объявило, что судоходство в Красном море остаётся безопасным для всех компаний, кроме связанных с королевством судов, в отношении которых введена блокада.

Накануне стало известно, что хуситы заняли стратегически важный порт Моха на западном побережье Йемена. Наступление развернулось вблизи Баб-эль-Мандебского пролива — одного из основных торговых маршрутов между Азией и Европой.