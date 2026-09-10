Саудиты лишаются Баб-эль-Мандеба: В Йемене с новой силой разгорается гражданская война

Хуситы захватили стратегически важный порт Моха на западном побережье Йемена и приблизились к установлению контроля над значительной частью побережья Красного моря. Об этом сообщает Рейтер.

Наступление хуситов стало частью нового витка боевых действий с поддерживаемыми Саудовской Аравией правительственными силами Йемена. Обострение фактически возобновило активную фазу гражданской войны, ослабевшую после перемирия 2022 года.

Значение Мохи определяется её расположением у Баб-эль-Мандебского пролива — важнейшего морского прохода между Красным морем и Аденским заливом Аравийского моря. Через него проходит один из основных торговых маршрутов между Азией и Европой, включая перевозки нефти и других грузов.

Получив контроль над Мохой, хуситы усиливают позиции у южного входа в Красное море. Это создаёт дополнительные возможности для давления на судоходство и может осложнить прохождение судов по одному из ключевых мировых маршрутов.

Новая эскалация уже сопровождается ударами по инфраструктуре Саудовской Аравии. По данным Reuters, атаки хуситов на юге королевства привели к десяткам пострадавших, а перебои в регионе усилили опасения за поставки энергоносителей. Ситуация особенно чувствительна на фоне серьёзных нарушений судоходства в Ормузском проливе.

Таким образом, одновременно под угрозой оказываются два важнейших морских маршрута для поставок нефти из стран Персидского залива.

Ранее Йемен выступил против контроля Ирана и движения «Ансар Аллах» над Баб-эль-Мандебским проливом. В Сане утверждают, что не допустят этого. Водная артерия соединяет Красное и Аравийское моря.