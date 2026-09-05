Йемен выступил против контроля Ирана и хуситов над Баб-эль-Мандебом

Йемен не допустит, чтобы Иран и силы йеменского движения «Ансар Аллах» получили контроль над Баб-эль-Мандебским проливом. Этот водный путь соединяет Красное море с Аденским заливом Аравийского моря. Об этом заявил председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад аль-Алими.

«Формирования хуситов столкнутся с серьёзными потерями, если подумают о приближении к Баб-эль-Мандебскому проливу», — приводит слова аль-Алими телеканал Al Hadath.

Он подчеркнул, что Йемен ни при каких обстоятельствах не отдаст Баб-эль-Мандеб под контроль Ирана или связанных с Тегераном хуситов.

В конце августа западные источники сообщили о подготовке Саудовской Аравии к возможному возобновлению масштабных боевых действий против движения «Ансар Аллах». Среди вариантов ответа на действия хуситов источники называли авиаудары по территории Йемена.