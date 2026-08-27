NYT: Саудовская Аравия готовится к возможной новой войне с хуситами

Саудовская Аравия готовится к возможному возобновлению масштабных боевых действий против йеменского движения «Ансар Аллах». Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Эр-Рияд предпочёл бы избежать новой войны с хуситами, однако рассматривает силовой сценарий на случай дальнейшей эскалации.

Одним из возможных вариантов ответа называются авиаудары по территории Йемена. Саудовский чиновник заявил газете, что королевство намерено защищать себя «всеми необходимыми средствами».

При этом аналитики считают полное военное поражение хуситов маловероятным. Более реалистичной целью может стать их ослабление и попытка вынудить движение вернуться к переговорам на условиях, более выгодных для Саудовской Аравии.

NYT отмечает, что новый виток боевых действий в Йемене способен открыть ещё один фронт в более широком противостоянии США и Ирана.