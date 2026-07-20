Нефтяная ловушка захлопывается: что будет, если хуситы перекроют Баб-эль-Мандеб

Йеменское движение «Ансар Аллах», представители которого известны как хуситы, объявило морскую блокаду Саудовской Аравии. Ограничения, по заявлению движения, вступили в силу немедленно. Теперь под угрозой оказался Баб-эль-Мандебский пролив — ключевой маршрут между Красным морем и Индийским океаном.

Life.ru разобрался, закрыт ли пролив на самом деле, способны ли хуситы остановить проход танкеров и почему новая эскалация может отразиться не только на Саудовской Аравии, но и на ценах на нефть во всём мире.

Что объявили хуситы 20 июля 2026 года

Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил о введении морского эмбарго против Саудовской Аравии по принципу «око за око». Решение в движении назвали ответом на многолетнюю блокаду Йемена и действия Эр-Рияда против международного аэропорта Саны.

Представители движения также сообщили, что Баб-эль-Мандебский пролив будет закрыт для саудовского судоходства. Саудовская Аравия к моменту публикации официально не ответила на заявление хуситов.

Новая угроза прозвучала после резкого обострения между сторонами. Хуситы обвинили Эр-Рияд в атаке на аэропорт Саны, после чего выпустили ракеты и беспилотники по территории Саудовской Аравии. Эти удары поставили под угрозу перемирие, которое в основном сохранялось с 2022 года.

Закрыт ли Баб-эль-Мандебский пролив сейчас

Полную остановку движения через Баб-эль-Мандеб пока нельзя считать подтверждённой. Хуситы объявили именно блокаду Саудовской Аравии, но не раскрыли, какие суда будут считать саудовскими, будут ли атаковать корабли, направляющиеся в порты королевства, и как станут обеспечивать запрет.

Главный вопрос заключается в том, перейдёт ли движение от политического заявления к ударам по танкерам и контейнеровозам. Аналитики допускают, что даже без немедленных атак одного объявления может оказаться достаточно, чтобы судовладельцы, страховщики и перевозчики начали пересматривать маршруты.

Поэтому формулировка «хуситы полностью закрыли Баб-эль-Мандеб» пока будет преждевременной. Корректнее говорить о введённом морском эмбарго против Саудовской Аравии и угрозе ограничения судоходства.

Где находится Баб-эль-Мандебский пролив

Баб-эль-Мандеб расположен между Йеменом на Аравийском полуострове и африканскими государствами Джибути и Эритрея. Он соединяет Красное море с Аденским заливом, а через него — с Аравийским морем и Индийским океаном.

Вместе с Суэцким каналом пролив образует кратчайший морской путь между Европой и Азией. В обычных условиях через этот коридор проходит около 12% мировой торговли и примерно четверть международных контейнерных перевозок. Ширина пролива в наиболее узкой части составляет около 30 километров.

По данным Управления энергетической информации США, в первом квартале 2026 года через Баб-эль-Мандеб ежедневно перевозили около 5,4 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов. Поток сжиженного природного газа составлял ещё 2,9 миллиарда кубических футов в сутки.

Таким образом, угроза касается не только саудовской нефти. Через маршрут идут контейнерные грузы, топливо, СПГ, сырьё и товары между Европой, Ближним Востоком и Азией.

Почему блокада особенно опасна для Саудовской Аравии

В обычной ситуации основная часть нефти стран Персидского залива выходит на мировой рынок через Ормузский пролив. Однако из-за продолжающегося регионального конфликта движение через Ормуз серьёзно нарушено.

Саудовская Аравия стала активнее использовать нефтепровод Восток — Запад. Он доставляет сырьё с востока страны к расположенному на берегу Красного моря порту Янбу. Номинальная пропускная способность нефтепровода достигает пяти миллионов баррелей в сутки, а при необходимости её можно временно увеличить до семи миллионов.

Два основных маршрута экспорта саудовской нефти: через Ормузский пролив и через порт Янбу в Красном море. Поставки из Янбу могут идти на север к Суэцкому каналу или на юг через Баб-эль-Мандеб. Инфографика © Life.ru

По данным Reuters, на фоне проблем в Ормузском проливе Эр-Рияд перенаправил через Янбу до 70% своего энергетического экспорта. Однако танкерам, которые выходят из Янбу и направляются в Азию, всё равно необходимо пройти на юг через Баб-эль-Мандеб.

Поставки из Янбу в Европу могут идти на север через Суэцкий канал. Но для азиатского направления Баб-эль-Мандеб фактически становится единственным выходом из Красного моря. Поэтому одновременные проблемы в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах способны поставить под удар сразу два главных маршрута ближневосточной нефти.

Что будет с ценами на нефть

Полное и продолжительное закрытие Баб-эль-Мандеба может остановить значительную часть поставок Саудовской Аравии в Азию. Reuters оценивает потенциальное сокращение мирового предложения нефти при таком сценарии примерно в 7%.

Рынок уже отреагировал на новую угрозу, но пока сдержанно. Стоимость Brent 20 июля поднималась до 91,42 доллара за баррель, после чего откатилась примерно к 88 долларам на фоне надежд на возобновление переговоров между США и Ираном. Это означает, что трейдеры пока ждут не новых заявлений, а подтверждения реальных атак или остановки перевозок.

Ранее представители хуситов допускали рост цены нефти до 200 долларов за баррель. Однако эта цифра является политическим предупреждением движения, а не общепринятым прогнозом рынка.

Такой скачок возможен лишь в самом тяжёлом сценарии: если Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы одновременно останутся недоступными продолжительное время, начнутся удары по танкерам и нефтяным терминалам, а страны не смогут быстро компенсировать выпавшие объёмы из резервов.

В базовом варианте вероятнее повышенная волатильность, рост страховых тарифов и подорожание морских перевозок. Сам по себе анонс блокады ещё не означает неизбежную нефть по 200 долларов.

Могут ли хуситы действительно перекрыть пролив

Для нарушения судоходства хуситам необязательно физически занимать весь пролив или останавливать каждое судно. Достаточно создать высокий риск поражения кораблей ракетами, беспилотниками или морскими дронами.

После начала войны в секторе Газа движение уже атаковало более 100 судов, проходивших по Красному морю и Аденскому заливу. Из-за угроз крупнейшие перевозчики направляли корабли вокруг мыса Доброй Надежды, отказываясь от более короткого маршрута через Суэц.

Ранее Life.ru сообщал, что Иран па>ризвал хуситов подготовиться к блокировке Красного моря. По сведениям источников Reuters, движение развернуло ракеты и беспилотники в районе Баб-эль-Мандеба и ожидало команды для возможных атак на суда.

При этом полная и бессрочная блокада остаётся значительно более сложной задачей. Против хуситов могут быть задействованы военные корабли, авиация, системы сопровождения и удары по береговым пусковым установкам. Поэтому движение способно резко осложнить судоходство, но гарантированно и надолго герметично закрыть весь пролив ему будет труднее.

Что блокада означает для мировой торговли

Если перевозчики вновь начнут обходить Африку, увеличатся продолжительность рейсов, расход топлива, стоимость фрахта и потребность в дополнительных судах. Именно так рынок реагировал на предыдущую волну нападений в Красном море.

Закрытие пролива затронет не только энергоресурсы. Задержки возможны при перевозке автомобилей, электроники, одежды, продовольствия и комплектующих между Европой и Азией. Рост расходов судоходных компаний в итоге может частично перейти в стоимость товаров.

Даже временная невозможность использовать крупный морской проход способна вызвать задержки поставок и рост мировых цен на энергию, отмечает Управление энергетической информации США.

Чем блокада Баб-эль-Мандеба грозит России

Для России последствия могут оказаться неоднозначными. Рост мировых нефтяных котировок способен поддержать экспортные доходы. Но одновременно возрастут расходы на перевозку и страхование нефтяных грузов.

Маршрут через Суэцкий канал, Красное море и Баб-эль-Мандеб исторически имеет большое значение для поставок российской нефти в Индию и Китай. В первом полугодии 2023 года российское сырьё обеспечивало 74% нефтяного потока, шедшего через Суэц на юг.

При закрытии Баб-эль-Мандеба танкерам придётся огибать Африку. Более длинный рейс означает дополнительные расходы и более медленный оборот флота. Поэтому часть выгоды от дорогой нефти может быть потеряна из-за роста логистических издержек и увеличения скидок, которые покупатели требуют за сложную доставку.

Но немедленного изменения цен на российских АЗС только из-за заявления хуситов ждать не следует. Ключевыми факторами станут продолжительность блокады, динамика мировых котировок и реальные изменения в потоках нефти.

Что будет дальше: три сценария

Первый сценарий — блокада останется политической угрозой. Хуситы не начнут систематические удары, а суда продолжат проходить через пролив. В этом случае рынок сохранит повышенную нервозность, но масштабного нарушения поставок не произойдёт.

Второй сценарий — движение начнёт выборочно атаковать суда, связанные с Саудовской Аравией. Страховщики поднимут тарифы, часть перевозчиков уйдёт на маршрут вокруг Африки, а нефть и фрахт подорожают.

Третий сценарий — Баб-эль-Мандеб будет фактически закрыт на фоне сохраняющихся проблем в Ормузском проливе. Именно этот вариант создаёт риск серьёзного дефицита нефти, резкого роста цен и нового удара по мировой торговле.

Пока рынок оценивает первый и второй варианты как более вероятные. Но переход к атакам на суда или порт Янбу может быстро приблизить худший сценарий.

Закрыт ли Баб-эль-Мандебский пролив — главное

Хуситы объявили немедленную морскую блокаду Саудовской Аравии и заявили о намерении ограничить проход через Баб-эль-Мандеб. Однако подтверждения полной остановки международного судоходства пока нет.

Через пролив проходит около 5,4 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. Его закрытие особенно опасно сейчас, поскольку Саудовская Аравия активно использует порт Янбу как альтернативу Ормузскому проливу.

Главным сигналом дальнейшей эскалации станут атаки на танкеры, суда, идущие в саудовские порты, либо нефтяную инфраструктуру на берегу Красного моря. До этого момента корректнее говорить о серьёзной угрозе блокады, а не о полностью перекрытом проливе.

Ранее Life.ru рассказывал, какие сценарии ждут мировую экономику при одновременном нарушении судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. По наиболее тяжёлым оценкам, продолжительная эскалация способна привести к дефициту энергоресурсов и новой глобальной рецессии.